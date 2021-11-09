«Разберёмся, почему оно работает в одну смену». Юрий Назаров посетил мебельное производство в Бобруйске
Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бобруйское деревообрабатывающее производство «ФанДОК» уже в ближайшее время ждет серьезная перезагрузка. Сегодня многопрофильное предприятие специализируется на производстве фанеры, древесно-стружечных плит и мебели. Эти направления вроде бы и работают с прибылью, однако для хорошего экономического эффекта нарастить их необходимо вдвое. Стратегию развития для конкретного предприятия 9 ноября обсуждали руководители ряда министерств и ведомств под руководством заместителя премьер-министра Юрия Назарова. Упор – на производство мебели.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мебельное производство – это тот цех, где можно с небольшими финансовыми вложениями и за небольшие временные отрезки создать хорошее и достойное производство. Тем более производство сегодня работает, мебель востребована. Единственное, сегодня разберемся, почему работает в одну смену: мы не можем больше продать либо не можем больше произвести. И это слабое место надо просто развязать.