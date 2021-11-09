Прямой эфир

«Разберёмся, почему оно работает в одну смену». Юрий Назаров посетил мебельное производство в Бобруйске

09 ноября 2021 22:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разберёмся, почему оно работает в одну смену». Юрий Назаров посетил мебельное производство в Бобруйске-1

Бобруйское деревообрабатывающее производство «ФанДОК» уже в ближайшее время ждет серьезная перезагрузка. Сегодня многопрофильное предприятие специализируется на производстве фанеры, древесно-стружечных плит и мебели. Эти направления вроде бы и работают с прибылью, однако для хорошего экономического эффекта нарастить их необходимо вдвое. Стратегию развития для конкретного предприятия 9 ноября обсуждали руководители ряда министерств и ведомств под руководством заместителя премьер-министра Юрия Назарова. Упор – на производство мебели.

«Разберёмся, почему оно работает в одну смену». Юрий Назаров посетил мебельное производство в Бобруйске-4

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мебельное производство – это тот цех, где можно с небольшими финансовыми вложениями и за небольшие временные отрезки создать хорошее и достойное производство. Тем более производство сегодня работает, мебель востребована. Единственное, сегодня разберемся, почему работает в одну смену: мы не можем больше продать либо не можем больше произвести. И это слабое место надо просто развязать.

«Разберёмся, почему оно работает в одну смену». Юрий Назаров посетил мебельное производство в Бобруйске-7

Юлия Мычка, корреспондент:
Производство мебели считается вершиной деревоперерабатывающей промышленности, потому что именно здесь образуется самая большая добавочная стоимость и обеспечивается полная переработка. Простыми словами, дерево, спиленное в лесу, здесь превращается в качественный товар.

Читайте также:

Российская Федерация только 4%. Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом

Сотрудница фанерного завода: «Если раньше фанеру варили, смотрели на часы, то теперь у нас всё делает оборудование»

«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Боруйска?

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Юрий Назаров # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?
09 ноября 2021 22:07

«Речь в частности сегодня шла о древесных пеллетах». Что не так с производством фанеры на одном из заводов Бобруйска?

Российская Федерация только 4%. Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом?
09 ноября 2021 20:59

Российская Федерация только 4%. Где белорусская мебель пользуется наибольшим спросом?

БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и Россией
09 ноября 2021 20:23

БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и Россией