«Разберёмся, почему оно работает в одну смену». Юрий Назаров посетил мебельное производство в Бобруйске

Новости Беларуси. Бобруйское деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» увеличит производство мебели в три раза, больше станет выпускать высококачественной фанеры. Стратегию развития завода 9 ноября обсудили специалисты во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бобруйское деревообрабатывающее производство «ФанДОК» уже в ближайшее время ждет серьезная перезагрузка. Сегодня многопрофильное предприятие специализируется на производстве фанеры, древесно-стружечных плит и мебели. Эти направления вроде бы и работают с прибылью, однако для хорошего экономического эффекта нарастить их необходимо вдвое. Стратегию развития для конкретного предприятия 9 ноября обсуждали руководители ряда министерств и ведомств под руководством заместителя премьер-министра Юрия Назарова. Упор – на производство мебели.