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Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин

23 сентября 2018 17:06
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Новости Беларуси. На неделе Президенту продемонстрировали новую продукцию, производство которой в стране освоили буквально недавно: ратраки, льдозаливочные машины, снегогенераторы, лыжи и лыжероллеры, лыжные палки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сказать, что всё получилось, можно с натяжкой. Например, главный вопрос Президента к технике – локализация. Хорошо, если пока ратраки и снегогенераторы наполовину белорусские. А вот преимущество в цене перед зарубежными аналогами – это существенный плюс.

Что до лыжного инвентаря, то Александр Лукашенко поручил работать над его совершенствованием до тех пор, пока белорусские образцы ни в чем не будут уступать зарубежным аналогам.

Шевелиться производители спортивных товаров стали после встречи Александра Лукашенко с нашими олимпийцами.

Лыжероллеры, техника для подготовки склонов и даже лыжные ботинки: какой спортинвентарь начнут выпускать в Беларуси?

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-1

Сказано – сделано ли? Что создали, Александр Лукашенко оценивает и как глава государства, и как знаток. Президент все нюансы и детали обсуждает с чемпионом мира по биатлону Еленой Зубриловой.

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-4

Но глава государства и сам, что называется, в спортивной форме: зимой – на лыжах, летом – на лыжероллерах.

Александр Лукашенко:
На следующий год создать программу, сориентироваться, сколько надо, кому надо. И пусть закупают. И где-то мы будем помогать.

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-7

На этих лыжероллерах не только белорусский орнамент, но и все компоненты. Если постараться, своими силами всё можно произвести.

Вот, например, белорусский ратрак. Не каждый с этим словом знаком, а такая техника уже есть.

Снегоуплотнитель на треть дешевле импортного, но на две третьих из заграничных компонентов. Год на то, чтобы название «Беларусь» соответствовало содержанию.

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-10

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-12

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-14

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты

Такую линейку техники для зимних видов спорта мировые производители создавали десятилетиями, МТЗ опытные образцы подготовил за полгода. Рывок неплохой, но до финала к полному импортозамещению еще надо добраться – и для техники, и для снегогенераторов.

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-17

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что вы раму сварили, это хорошо. Нужна локализация. То, что удешевили – тоже хорошо. Нужна локализация.

Победы спортсменов и музыкантов повышают имидж страны и силу голоса Беларуси в мире. Вдвойне приятно, когда к вершинам и пьедесталам белорусы добираются на своих лыжах. Всё это инструмент, на котором можно сыграть даже на чувствах Президента.

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-20

Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин-22

Когда в Беларуси поставят на поток производство музыкальных инструментов и будут ли у нас свои Страдивари? Разговор о наболевшем с Президентом

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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