Лыжероллеры, техника для подготовки склонов и даже лыжные ботинки: какой спортинвентарь начнут выпускать в Беларуси?
Новости Беларуси. Торжественный повод для встречи во Дворце Независимости – это еще и возможность обсудить профессиональные вопросы и проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой предметный разговор о зимних видах спорта впереди, но глава государства подчеркнул – ему важно услышать и тех, кто не будет принимать участие в собрании. Спортсменов, тренеров.
Сегодня важно наладить в стране выпуск современного спортинвентаря. Например, известная австрийская компания, возможно, будет производить у нас лыжи. Говорили и об инвентаре для паралимпийцев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если надо ребятам и девчонкам купить самые современные – в конце концов, надо купить и привезти сюда. Ну что, санки уже не сделаем? Их же немного надо. Мы в индивидуальном порядке поручим – сделают. Вы найдите тот образец, который удобен для нашего спортсмена. А может, и наши что-нибудь придумают лучшее, чем есть в мире? Потому что я смотрю на санки – у некоторых они как-то пониже, компактнее. Я подумал, что мы уже как-то отстали в этом плане.
Посмотрите. Все, что лучшее в мире есть, нам надо купить. Привезите сюда эти образцы. Если мы не сможем это сделать у себя (я не думаю, что там сложность какая-то), мы закупим. Но вы должны выступать на самом лучшем оборудовании, которое есть в мире. Чтобы вы могли в равных условиях соревноваться.
Наладят в Беларуси и производство лыжероллеров, специального гусеничного транспорта для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс (и даже лыжных ботинок). Над проектом уже работают на ведущем отечественном предприятии.
Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга:
Лыжные ботинки, я думаю, что к сезону будут однозначно серийно выпускаться. За два ближайших месяца мы создадим коллекцию, которую предложим Министерству спорта.