Лыжероллеры, техника для подготовки склонов и даже лыжные ботинки: какой спортинвентарь начнут выпускать в Беларуси?

Новости Беларуси. Торжественный повод для встречи во Дворце Независимости – это еще и возможность обсудить профессиональные вопросы и проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой предметный разговор о зимних видах спорта впереди, но глава государства подчеркнул – ему важно услышать и тех, кто не будет принимать участие в собрании. Спортсменов, тренеров.

Сегодня важно наладить в стране выпуск современного спортинвентаря. Например, известная австрийская компания, возможно, будет производить у нас лыжи. Говорили и об инвентаре для паралимпийцев.