Михаил Мясникович: развитие отношений с Латинской Америкой направлено на реальное укрепление связей

Новости Беларуси. Сразу после встречи вице-спикера белорусского парламента и председателя парламента Латинской Америки гости направились для переговоров в Совет Республики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь рассчитывает на активное сотрудничество с Латиноамериканским парламентом

Михаил Мясникович подчеркнул, что все шаги в направлении развития межпарламентских отношений с Латинской Америкой не носят формальный характер, а направлены на реальное укрепление прежде всего экономических и политических связей.