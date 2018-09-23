Масштабная за всю историю EPAM конференция SEC проходит в Минске

Аркадий Добкин, CEO и президент компании EPAM:

То, что мы может трогать новые технологии раньше других и смотреть, как они идут в реальный мир, позволяет нам подстраиваться лучше и отличает нашу компанию сегодня на мировом рынке. Что произойдет дальше, давайте смотреть. Даже такие компании, как Google и Apple, им нужно все время меняться. То, что они стали первыми, они не могут остановиться и не спят спокойно.