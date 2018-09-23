Когда в Беларуси поставят на поток производство музыкальных инструментов и будут ли у нас свои Страдивари? Разговор о наболевшем с Президентом

Новости Беларуси. Экономическая безопасность Беларуси базируется на двух китах: максимум экспорта, минимум импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы справиться с главной задачей, поставленной Президентом, – обеспечить повышение благосостояния населения, надо продавать за рубеж минимум 70 % произведенной продукции. И постоянно работать в направлении импортозамещения – делать у себя то, что приходится закупать. На неделе Александру Лукашенко продемонстрировали новую продукцию, производство которой в стране освоили буквально недавно: ратраки, льдозаливочные машины, снегогенераторы, лыжи и лыжероллеры, лыжные палки. Чем белорусская техника для зимних видов спорта лучше импортных аналогов? Президент оценил качество наших машин Кроме того, Президенту показали музыкальные инструменты, сделанные белорусскими мастерами. Еще недавно все это приходилось закупать, пока глава государства не дал конкретное поручение: освоить у себя. Репортаж с выставки импортозамещения – у Евгения Пустового.

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А под нашу дудку (по-белорусски – дуду) не только медведь плясать может, но и ценители из Оксфорда. А теперь создатель нашей дуды замахнулся даже на скрипку.

На изготовление инструмента ушло полтора месяца. А вот на то, чтобы решиться воплотить школьную мечту – полтора десятилетия. Поверить в свои силы Александру Сурбе помог Президент. Поручение надо выполнять.

Александр Сурба, декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ:

Министр культуры контролировал исполнение данного поручения. Ректор мне поставил четкую задачу. И мне не оставалось другого выбора, как взять и сделать этот инструмент.

Скрипка получилась, вернее, заиграла. О дефиците инструментов узнал Президент. Александр Лукашенко постоянно встречается с молодежью и спортсменами. После таких душевных бесед на контроле у Президента самые злободневные темы. Слушать бойкие ответы чиновников глава государства не стал. Убедиться в выполнении своих поручений решил лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мне привезли то, что мы производим. Это я и без вас знаю, что мы производим. Но у нас музыканты, коллективы используют много иных инструментов помимо тех, которые здесь представлены. Так? Я вам называю: барабаны, духовые инструменты. Без них куда? Никуда. И прочие. Они должны так же производиться, но, прежде всего, ремонтироваться. И не дай Бог вы не организуете это.

Советское наследие качественное, но уже ветхое. Свои музыкальные фабрики были, но их лебединая песня прозвучала в начале 90-х. Время вновь взять высокие ноты музыкального производства. Александр Лукашенко:

Возьмите инвентаризацию проведите, посмотрите эти инструменты. Посчитайте по минимуму, чего это будет стоить. И за три года их нужно восстановить, чтобы были, как новые. А может за два получится. А вот с производством гармоней у нас полная гармония. Это не баян, а целый оркестр. Звучит, как восемь разных инструментов. На нем наш Виталий Воронко, растянув меха, порвал даже чопорную публику британского шоу.

Александр Лукашенко и сам баянист. Понимает, таких талантов – грех не поддержать. Настроить гитару и весь процесс от производителя до потребителя лично взялся Президент. Задача стоит – обеспечить потенциальных музыкантов своим и доступным инструментом. А весь, что есть – отремонтировать. Это же затрагивает самые важные струны духовного развития нации.

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами Белорусский язык по мелодичности сравнивают с итальянским. Неужели и своих Страдивари не вырастим?

Александр Лукашенко:

Если мы не сделаем свою скрипку, то мы завтра не будем иметь молодежи, которая возьмет «Страдивари» в руки. Правильно? Надо учить на собственных.