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Ещё на 1 копейку дороже: с 23 сентября в Беларуси изменится стоимость автомобильного топлива

22 сентября 2018 12:39
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Новости Беларуси. С 23 сентября покупка топлива в Беларуси будет обходиться немного дороже. Это изменение цен станет четвёртым с начала осени и шестнадцатым с начала года.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», концерн решил не отходить от политики поэтапного повышения цен, поэтому стоимость топлива в очередной раз подорожает на 1 копейку.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 36 копеек,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 44 копейки,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 65 копеек,  

ДТ – 1 рубль 44 копейки.  

Предыдущее изменение цен на бензин и дизель произошло 16 сентября – подробнее здесь.  

# Бензин # Экономика

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