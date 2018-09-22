Ещё на 1 копейку дороже: с 23 сентября в Беларуси изменится стоимость автомобильного топлива

Новости Беларуси. С 23 сентября покупка топлива в Беларуси будет обходиться немного дороже. Это изменение цен станет четвёртым с начала осени и шестнадцатым с начала года.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», концерн решил не отходить от политики поэтапного повышения цен, поэтому стоимость топлива в очередной раз подорожает на 1 копейку.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 36 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 44 копейки,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 65 копеек,

ДТ – 1 рубль 44 копейки.