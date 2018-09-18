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Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты

18 сентября 2018 15:13
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Новости Беларуси. 18 сентября Президенту продемонстрировали свои способности одаренные белорусские музыканты, а промышленные флагманы показали новую специальную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты-1

Экспозиция разместилась недалеко от Дворца Независимости у выставочного центра «Белэкспо». Здесь Александр Лукашенко ознакомился с экспериментальными образцами зимней техники,  созданной по его поручению. Среди них – снегоуплотнительные и ледозаливочные машины, а также снегогенераторы.

Александру Лукашенко показали экспериментальные образцы белорусской зимней техники

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты-4

Производитель – холдинг МТЗ – создал универсальные агрегаты, которые можно использовать круглогодично – только меняй навесное оборудование.

Оценка Президента – некоторую технику усовершенствовать, а производство всех представленных образцов локализовать. Например, эта снегоуплотнительная машина хороша для наших горнолыжных баз и курортов, ее стоимость на треть дешевле зарубежных аналогов. Однако в ней много импортных составляющих: от 32 до 59 %. При серийном производстве локализация увеличится до 75-100 %, в зависимости от модели.

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К следующей зиме это должен быть чисто белорусский ратрак, это не проблема. Самое сложное у вас есть, энергетические средства у вас есть, кабина, всё в управлении. А всё остальное элементарно.

Договорились: в этом году вы обеспечиваете весь объем, который необходим для биатлонистов, лыжников и прочее. Обеспечиваете из того, что есть. В будущем году эта техника должна быть исключительно белорусская.

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты-10

Главе государства показали обувь и спортивный инвентарь отечественного производства, а также знакомые каждому с детства телеханские лыжи. Сейчас на предприятии начинается модернизация для организации производства пластиковых лыж.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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