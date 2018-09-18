Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортинвентарь и музыкальные инструменты

Экспозиция разместилась недалеко от Дворца Независимости у выставочного центра «Белэкспо». Здесь Александр Лукашенко ознакомился с экспериментальными образцами зимней техники, созданной по его поручению. Среди них – снегоуплотнительные и ледозаливочные машины, а также снегогенераторы.

Оценка Президента – некоторую технику усовершенствовать, а производство всех представленных образцов локализовать. Например, эта снегоуплотнительная машина хороша для наших горнолыжных баз и курортов, ее стоимость на треть дешевле зарубежных аналогов. Однако в ней много импортных составляющих: от 32 до 59 %. При серийном производстве локализация увеличится до 75-100 %, в зависимости от модели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К следующей зиме это должен быть чисто белорусский ратрак, это не проблема. Самое сложное у вас есть, энергетические средства у вас есть, кабина, всё в управлении. А всё остальное элементарно.

Договорились: в этом году вы обеспечиваете весь объем, который необходим для биатлонистов, лыжников и прочее. Обеспечиваете из того, что есть. В будущем году эта техника должна быть исключительно белорусская.