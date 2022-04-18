Новости экономики за 18.04.2022

В поставках какой белорусской техники заинтересована алмазодобывающая промышленность России? Как новый платежный сервис поможет предпринимателям принимать платежи со всего мира и принятие каких мер в ЕАЭС позволят эффективно противодействовать санкционному давлению?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
РОССИЙСКИМ БАНКАМ РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ФИЗЛИЦАМ
Российским банкам разрешили продавать наличную валюту физлицам. Но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Напомним, 9 марта Центробанк ограничил возможность покупки валюты. В кассах банков клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем исключительно в долларах в пределах 10 тысяч долларов. Спрос на валюту у россиян перешел с классической пары доллар-евро на китайские юани. Объемы торгов юанем на Мосбирже достигли исторических максимумов на прошлой неделе. Китайскую валюту покупают розничные инвесторы, валютные вкладчики и бизнес, который работает с Поднебесной.
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В ТУРЦИИ ПОЯВИТСЯ АВИАКОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Правительство Турции создает специальную авиакомпанию, которая будет заниматься исключительно перевозкой туристов из России. Пять самолетов перевозчика Southwind будут базироваться в курортной Анталье. В распоряжении авиакомпании находятся самолеты, не имеющие рисков попасть под вторичные санкции. Всего в 2022 году турецкие власти планируют принять более 7 млн россиян, как до пандемии.
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