Новости экономики за 18.04.2022

В поставках какой белорусской техники заинтересована алмазодобывающая промышленность России? Как новый платежный сервис поможет предпринимателям принимать платежи со всего мира и принятие каких мер в ЕАЭС позволят эффективно противодействовать санкционному давлению? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская. РОССИЙСКИМ БАНКАМ РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ФИЗЛИЦАМ

Российским банкам разрешили продавать наличную валюту физлицам. Но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Напомним, 9 марта Центробанк ограничил возможность покупки валюты. В кассах банков клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем исключительно в долларах в пределах 10 тысяч долларов. Спрос на валюту у россиян перешел с классической пары доллар-евро на китайские юани. Объемы торгов юанем на Мосбирже достигли исторических максимумов на прошлой неделе. Китайскую валюту покупают розничные инвесторы, валютные вкладчики и бизнес, который работает с Поднебесной. Птицеводы Ирландии опасаются дефицита мяса и яиц. Читайте здесь. В ТУРЦИИ ПОЯВИТСЯ АВИАКОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ