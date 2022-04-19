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Машины стоят на складах. Упали продажи легковых автомобилей в Беларуси

19 апреля 2022 14:53
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Новости Беларуси. Продажи легковых автомобилей в стране сократились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины стоят на складах. Упали продажи легковых автомобилей в Беларуси-1

Однако белорусские автодилеры сумели сдержать обвал рынка за счет наличия автомобилей на складах. Практически все марки авто, кроме белорусской Geely, ввозятся с территории России. Очевидно, что белорусским автодилерам все сложнее сдерживать падение продаж и заполнять центры новыми авто. Автомобильная ассоциация разрабатывает план антикризисных мер в отрасли, который будет предложен правительству.

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# Автомобили # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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