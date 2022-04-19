Машины стоят на складах. Упали продажи легковых автомобилей в Беларуси

Однако белорусские автодилеры сумели сдержать обвал рынка за счет наличия автомобилей на складах. Практически все марки авто, кроме белорусской Geely, ввозятся с территории России. Очевидно, что белорусским автодилерам все сложнее сдерживать падение продаж и заполнять центры новыми авто. Автомобильная ассоциация разрабатывает план антикризисных мер в отрасли, который будет предложен правительству.

Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара – читайте далее.