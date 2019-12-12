Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников с 1 января 2020 года будут начисляться по-новому. Прежней системе уже 20 лет, за это время она претерпевала много изменений и введений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все принятые в разное время ставки, надбавки, выплаты были необходимы для решения конкретных своевременных нюансов, в итоге финансовый механизм стал сильно перегружен. Так, например, в расчетных листках некоторых медиков и учителей было под 30 материальных позиций. С учетом этого глава государства поставил задачу по комплексному пересмотру системы оплаты труда в бюджетной сфере. Что к чему? В мире денежных цифр разбиралась Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Гадание на кредитных картах. Сейчас бюджетники как раз активно обсуждают материальную сторону вопроса. Чтобы финансовый пасьянс сошелся даже у тех, кто далек от бухгалтерской науки, мы расскажем об всем подробно. Но главный козырь этой игры по правилам – от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. В этой столичной поликлинике финансовый шум быстро утих. Поначалу казалось бы неожиданный новогодний сюрприз сегодня даже в радость. В штате почти 600 медиков, проанализировали расчетный квиток каждого. А все потому, что цифры любят счет. Разобравшись со всеми графами, специально созданная комиссия поняла, ведь зарплаты уйдут-то даже в плюс.

Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники Минска:

Медицина – это достаточно консервативная отрасль, и любое новое воспринимается очень настороженно. Поэтому эти новые нормативные документы, конечно, настороженно были приняты медиками. Мы говорим о том, что мы всегда готовы защищать ваши интересы и ни в коем случае мы не допустим, чтобы зарплату в новом году вы получали меньше, чем в предыдущем. Просто у руководителя появилась большая свобода поощрять работников, которые достигают высоких результатов труда, и более дифференцировано подходить к оплате труда, то есть на результативность работаем: сотрудников, которые достигли хороших результатов, и тех, кто не совсем выходит на нужный результат.

Сейчас в сфере здравоохранения предусмотрено более полусотни наименований выплат. Не в каждом медицинском анализе столько критериев! Согласитесь, даже мелким шрифтом все позиции едва уместятся на лист формата А4. Перейдя на новую систему расчета, все существующие пункты трансформируются или оптимизируются до 13 – это 9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты.

Однако отраслевые особенности оплаты труда медиков сохранятся. Это касается таких финансовых стимуляций, как «за работу на скорой», «за высокие технологии» для хирургов и инженеров-физиков, надбавки для водителей экстренной службы, молодым специалистам, «вредные условия труда» и других.

Ставку сделают на индивидуальные доплаты и надбавки, а вот позитивный стереотип «премия» потеряет свой статус. Это будет порядка 5 % от оклада. Но! Если ранее за сложность и напряженность было 50 % от оклада, то теперь – до 200. Эдакая простая подмена понятий в минус общую сумму явно не уведет.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Если оценивать заработную плату врачей, то на сегодняшний день она более 1400 рублей. Что касается среднего медперсонала, то средняя заработная плата составляет более 800 рублей. В новой системе оплаты труда она не станет меньше – она будет еще и с ростом в связи с тем, что финансирование на 20 % выросло. Поэтапно будет рост заработной платы.

Вот такая база для старта. К тому же ориентиры есть – цель, поставленная главой государства – повысить зарплату медикам к 2025 году в два раза. По заслугам и материальная награда. Руководители уполномочены, в том числе и из внебюджетных денег, финансово поощрить выдающегося сотрудника. Мастер-классы по толкованию новой финансовой азбуки уже проведены с каждым подопечным заведением. Это не высшая математика, все четко и ясно поддается калькуляции, так что каждый медицинский работник, чтобы снять внутреннее напряжение, может обратиться в свою администрацию, где ему разъяснят новую структуру заработанных.

Кстати, таким правом может воспользоваться абсолютно любой бюджетник. Тогда и домыслы хрупкие наподобие «А где мой пункт, к примеру, за классное руководство или проверку тетрадей?» будут разбиты о суровую прагматичность системы. Ведь, по сути, такая нагрузка по-прежнему будет учтена, только названа по-другому. Между прочим благодаря новшествам механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее.