«Будут приезжать, просить, покупать». Повлияют ли санкции на экспорт белорусской древесины?

Новости Беларуси. Когда наломали дров. Емкое выражение сегодня характеризует сразу многие процессы в мире. В основном в западном. Когда зима уже «не катит в глаза» как в басне Крылова, европейские партнеры начали отказываться от белорусского экспорта древесины, в том числе, топливных пеллет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, неприятно, но не смертельно. Отходы будем превращать в доходы другим способом. А что касается всего экспорта, концерн «Беллесбумпром» заверяет: выход на новые рынки найден. Тема леса стала одной из основных на этой неделе во Дворце Независимости. Кристина Протосовицкая продолжит.

Стихия ломает как спички то, что создавалось столетиями. Около миллиона кубометров древесины по всей стране – бурелом. Хулиганство января и февраля, а ответственность за последствия на людях. Лесничие с опытом не припомнят зимних ураганов такой силы.

Виталий Катекин, лесничий Козикского лесничества:

Это наносит огромный урон лесному фонду, потому что в основном это на труднодоступных участках повреждается лес. Там, где его труднее всего достать – это болота. Так лес устойчив. Это резкие порывы. На горках, в низинах – вот так он в основном это ломает. На данный момент уже все убрано, все вывезено. Реализовываем.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Рука манипулятора захватывает даже дефектную древесину. Вполне возможно, что она была повреждена во время бурелома. Но это не имеет никакого значения, например, для производства пеллет. Для них дерево превращают буквально в пыль.

Пеллетный завод в Пружанах стал первым в стране. Доходы на отходах. Некачественная древесина и щепа от деревообработки превращается в продукт с высокой добавленной стоимостью. Товар экспортный – наши ближайшие соседи на Западе используют пеллеты для котельных. Другими словами, это их уход от дорогих энергоносителей. На календаре март, когда отопительный сезон на исходе, санкции европейцев против белорусской деревообработки. По факту, рубят последний, между прочим, свой сук, на котором еще им же было тепло.

Виктор Корниенко, главный инженер Пружанского лесхоза:

Польский рынок постоянно у нас берет топливо, пользуется нашим топливом. Раньше это была щепа, теперь пеллета. Появился литовский, латвийский рынок, который с целью перепродажи у нас покупает на Данию, Великобританию. С моей точки зрения, не понимаю этой системы, когда отказываются страны Евросоюза от российского газа, нефти и сейчас отказываются от нашего топлива древесного. Я думаю, это вопрос времени. Лето пройдет и это все вернется.

Западные санкции не смогут остановить белорусский экспорт древесины – это факт. Мир большой, и с этим фактором всем придется считаться. Да, будем перестраивать логистику, да, менять схему расчетов, ужмемся в цене, но свое получим. «Сколько у нас пустующих таких земель? Тысячи и тысячи». Александр Лукашенко о восстановлении леса в Беларуси. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Древесина - это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем – ее будут приезжать, просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства, и соседи. Но это отдельный вопрос. При этом важны и финансовые результаты от переработки и получение максимальной прибыли. Нам же не просто надо лес убрать. Если просто, слушайте, он за 5 лет сгниет, то тоже польза будет какая-то для леса. Нам же надо вывезти и получить от этого эффект. В результате прибыль. Мы деньги должны от этого получить.

Этот цех в Пружанах переводит дерево в товар. Латвия и Польша из нашей пилопродукции делала террасную доску для Великобритании и стран Евросоюза. На Италию шла цилиндрованная древесина – в горной местности это альтернатива бетонным сваям при строительстве, а еще – опоры для виноградников и садов. Теперь здесь грузят партию по контрактам Китая. По железной дороге доставят в Поднебесную, без очередей на погранпереходах. Объемы без регламента. Рынок огромный.