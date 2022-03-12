В Бельгии цена на хлебобулочную продукцию может подняться в 4 раза

Тревожные новости приходят из Бельгии. Там из-за событий в Украине хлеб может подорожать в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние три месяца стоимость ингредиентов выросла на 30 %. Отмечается, что 3,5 тысячи бельгийских пекарен беспокоятся не только о пшенице. В последние месяцы для этой отрасли также резко увеличилась плата за электричество и газ. В конце 2021 года она была 3 тысячи евро в месяц, а сейчас выросла до 9 тысяч.