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Серебро – дешевле, золото – дороже. Как изменятся цены на драгметаллы в Беларуси?

12 марта 2022 16:35
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Новости Беларуси. Согласно постановлению, 14 марта в Беларуси изменятся цены на драгметаллы в изделиях и ломе, которые покупают у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебро – дешевле, золото – дороже. Как изменятся цены на драгметаллы в Беларуси?-1

Золото и палладий подорожают. А вот серебро и платина, наоборот, станут дешевле. Стоимость 1 грамма золота 585 пробы будет почти 84 рубля, палладия – около 180 рублей. Однако изменения не касаются цен при купле-продаже банками и НКФО драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.

О других новостях экономики за 12 марта читайте здесь.

# Драгоценности # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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