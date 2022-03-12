Серебро – дешевле, золото – дороже. Как изменятся цены на драгметаллы в Беларуси?

Новости Беларуси. Согласно постановлению, 14 марта в Беларуси изменятся цены на драгметаллы в изделиях и ломе, которые покупают у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото и палладий подорожают. А вот серебро и платина, наоборот, станут дешевле. Стоимость 1 грамма золота 585 пробы будет почти 84 рубля, палладия – около 180 рублей. Однако изменения не касаются цен при купле-продаже банками и НКФО драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.