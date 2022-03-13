«Сколько у нас пустующих таких земель? Тысячи и тысячи». Александр Лукашенко о восстановлении леса в Беларуси

Новости Беларуси. Эксперты констатируют: в Беларуси рекордная лесистость за последние 100 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Практически каждый второй гектар в стране – «зеленый». Но зелено не там, где не рубят, а там, где лес восстанавливают. И подход должен быть по совести.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень медленно идет лесовосстановление. Более того, мы договаривались, что не только вдоль дорог. Надо каждый клочок пустующих земель занять лесами. Я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленным. И бывшие фермы, вокруг агрогородков, крупных деревень, которые сохранятся и в будущем. И прочее, прочее. Где водонапорные башни были, где были мехдворы, а сейчас их нет. Молочно-товарные фермы, фермы откорма. Сколько у нас пустующих таких земель? Тысячи и тысячи. Почему мы не можем там, где запросто без больших затрат можно высадить лес, этим не занимаемся? А если и занимаемся, то спустя рукава. «Будут приезжать, просить, покупать». Лукашенко рассказал, что санкции не повлияют на экспорт белорусской древесины. Читайте здесь.

Кристина Протосовицкая:

Чтобы через 100 лет получить лес, уже сегодня нужно позаботиться о будущем урожае. Сперва собирают шишки. Затем их просушивают, чтобы получить крылатку. Крылатка – это зернышко, семя вместе с крылышком. Их очищают и высаживают в питомнике.

В Беларуси сегодня четыре биофабрики по созданию деревьев. Шишки собирают из лучших делянок, чтобы получить семена. В Ивацевичах создан трехлетний фонд. Даже на случай неурожая. Мощность только этого питомника больше 2,5 миллиона сеянцев. Шведский подход с закрытой корневой системой, когда будущее дерево высаживают с родной кассетой – это отборный материал.

Роман Метечко, главный лесничий Ивацевичского лесхоза:

Мы видим конечный результат. Это первая ротация высева 2021 года. Минимальный допустимый стандарт для сеянцев сосны-однолетки – это 8 сантиметров. Мы видим, что далеко больше восьми сантиметров достигнуто. Хорошая толщина стволика. Стволик одревесневший. Конечно, приживаемость выше, чем в открытом грунте. Сохранность культур выше.

Саженцы выращивают практически круглый год: от марта до поздней осени. Поначалу приходится нянчиться, но результат оправдывает усилия. Будущее дерево легче переносит засуху, требует меньше ухода, да и период высадки увеличивается в разы.

Роман Метечко:

Конечно, во всем нужна экономика, во всем мы считаем деньги. Но это не тот случай, где надо. Во всем мире на лес смотрят как на источник, на уникальный источник ландшафта.