Новости экономики за 12.03.2022

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Ольга Лукашова.

Почему хруст бельгийской булки может стать дороже? Сервис БелЖД снова онлайн. В каких странах теперь работников больше? И ожидать ли белорусам резкого повышения цен на топливо?

«Белнефтехим»: в Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо. Читайте здесь.

Белорусская железная дорога сообщила, что покупка и возврат электронных проездных документов на поезда снова доступны, как и прежде. Купить онлайн-билеты можно на официальном сайте, а также через мобильное приложение.

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