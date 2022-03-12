Новости экономики за 12.03.2022

Почему хруст бельгийской булки может стать дороже? Сервис БелЖД снова онлайн. В каких странах теперь работников больше? И ожидать ли белорусам резкого повышения цен на топливо?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Ольга Лукашова.
БЖД СООБЩИЛА О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ СЕРВИСОВ ПРОДАЖИ И ВОЗВРАТА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ
«Белнефтехим»: в Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо. Читайте здесь.
Белорусская железная дорога сообщила, что покупка и возврат электронных проездных документов на поезда снова доступны, как и прежде. Купить онлайн-билеты можно на официальном сайте, а также через мобильное приложение.
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