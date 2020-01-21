Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты

Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 января провел совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Надо идти к тому, что 30-40 % мы будем покупать нефти у Российской Федерации»
Важность этой темы Александр Лукашенко обозначил и в начале совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Для любой нефтепереработки топливо имеет определенный эффективный, наиболее эффективный радиус реализации. Дальше логистика начинает вступать в силу и, соответственно, снижать эффективность. Поэтому тут нельзя сказать, что какой-то рынок. Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация через порты и дальний периметр будет исходить уже из той конъюнктуры, на какой рынок мы будем поставлять, и вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты.
Норвежскую нефть планируют доставлять в Беларусь через порт Клайпеды
Среди тем встречи и модернизация НПЗ. Она на завершающем этапе.