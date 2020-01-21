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Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты

21 января 2020 13:59
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 января провел совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты-1

Важность этой темы Александр Лукашенко обозначил и в начале совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты-4

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Для любой нефтепереработки топливо имеет определенный эффективный, наиболее эффективный радиус реализации. Дальше логистика начинает вступать в силу и, соответственно, снижать эффективность. Поэтому тут нельзя сказать, что какой-то рынок. Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация через порты и дальний периметр будет исходить уже из той конъюнктуры, на какой рынок мы будем поставлять, и вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты.

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Среди тем встречи и модернизация НПЗ. Она на завершающем этапе.

Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты-7

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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