Новости Беларуси. МАЗ готов поставлять технику для российской алмазодобывающей компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заинтересованность в сотрудничестве с белорусским заводом проявил крупнейший в своей отрасли производитель бриллиантов и ювелирных украшений.

У МАЗа давно и успешно работают два совместных предприятия – с китайскими компаниями Weicahai и Fast Gear. Одно делает бензиновые и газовые двигатели, а второе – механические и автоматические коробки передач. Выпуском передних осей и ведущих мостов занимается сам МАЗ, а особенные исполнения трансмиссионных узлов предоставляют партнеры из Поднебесной. Так что именно белорусы показали первые «полностью антисанкционные» модели грузовиков и автобусов.