Прямой эфир

МАЗ готов поставлять технику для российской алмазодобывающей компании

18 апреля 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МАЗ готов поставлять технику для российской алмазодобывающей компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заинтересованность в сотрудничестве с белорусским заводом проявил крупнейший в своей отрасли производитель бриллиантов и ювелирных украшений.

МАЗ готов поставлять технику для российской алмазодобывающей компании-1

У МАЗа давно и успешно работают два совместных предприятия – с китайскими компаниями Weicahai и Fast Gear. Одно делает бензиновые и газовые двигатели, а второе – механические и автоматические коробки передач. Выпуском передних осей и ведущих мостов занимается сам МАЗ, а особенные исполнения трансмиссионных узлов предоставляют партнеры из Поднебесной. Так что именно белорусы показали первые «полностью антисанкционные» модели грузовиков и автобусов.

Другие новости экономики за 18 апреля читайте далее.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Будут доступны платежи со всего мира. В Беларуси появится новый платёжный сервис для бизнеса
18 апреля 2022 15:24

Будут доступны платежи со всего мира. В Беларуси появится новый платёжный сервис для бизнеса

В Беларуси продолжается посевная кампания. Какие регионы в лидерах?
18 апреля 2022 06:45

В Беларуси продолжается посевная кампания. Какие регионы в лидерах?

Одной из самых прибыльных стала сфера ИКТ. Сколько Беларусь заработала на экспорте за первые месяцы 2022-го?
17 апреля 2022 18:32

Одной из самых прибыльных стала сфера ИКТ. Сколько Беларусь заработала на экспорте за первые месяцы 2022-го?