В Беларуси продолжается посевная кампания. Какие регионы в лидерах?

Вопрос на строгом контроле главы государства. Задача не только обеспечить белорусский народ продовольствием, но увеличить экспорт и заработать. Аграрии к вопросу отнеслись ответственно. Так, ранние яровые посеяли уже на 72 % площадей. В лидерах Гомельская и Брестская области. Также в Беларуси проводится сев льна, сахарной свеклы и однолетних трав. Ведется работа по подготовке почвы к массовым посадкам кукурузы. Чтобы посевная кампания прошла на высоком уровне, власти контролируют процесс. По фактам нарушений можно обратиться на горячую линию госконтроля по номеру 191. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Также направить информацию о проблемных вопросах и недостатках при проведении весенне-полевых работ можно через сайт и в чат-бот Telegram-канала контрольного ведомства.