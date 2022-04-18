Будут доступны платежи со всего мира. В Беларуси появится новый платёжный сервис для бизнеса

Новости Беларуси. Новый платежный сервис для бизнеса появится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поможет предпринимателям принимать платежи со всего мира и обеспечит максимальную безопасность всех операций.
Новости Беларуси. Новый платежный сервис для бизнеса появится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поможет предпринимателям принимать платежи со всего мира и обеспечит максимальную безопасность всех операций.
Платежный сервис ориентирован на интернет-магазины, микрофинансовые организации, благотворительные фонды и другие компании. Онлайн-платежи доступны при помощи банковских карт Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ, а также через систему ЕРИП. Подключение к услугам сервиса бесплатное.
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