Бизнес-план на ближайшие два года и переход к кооперации: о чем 26 января договорились Беларусь и Сербия

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси с Сербией увеличится до полумиллиарда долларов США. Судя по динамике, планка реальная. С жемчужиной Балкан Беларусь связывает многое. Главный индикатор, конечно, экономика. Впрочем, даже в основе ее – отношения дружественные.

И вот, с официальным визитом в Минске глава правительства Сербии Александр Вучич. Уже 26 января подписана дорожную карту на два года.

Белорусские троллейбусы будто по минским проспектам колесят по улицам Белграда. И это лишь одна из нитей, которая связывают нашу страну с жемчужиной Балкан. Чуть за город – и снова «Беларус»! На сербских полях он давно снискал популярность.

Фермер:

На обслуживание – минимальные затраты. А функций даже больше, чем мы предполагали. Я работал и на технике других производителей. Белорусская однозначно нравится больше.

А вот экономические отношения Беларуси и Сербии значительно подстегнуло Соглашение о свободной торговле. Буквально за семь лет товарооборот удалось увеличить в пять раз. Плюс к этому – внимание балканских бизнесменов. Сегодня в Беларуси зарегистрировано девять предприятий с участием сербского капитала. Продолжается реализация проектов «Маяк Минска» и «Минск-Мир».

На посту премьер-министра Сербии Александр Вучич почти три года. В Минск прилетел с официальным визитом. Протокольная съемка, и сразу к делу. Задача стран – увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США. Судя по динамике, планка реальная. Сегодня же стороны на бумаге закрепят и портфель договоренностей, но главное – подпишут дорожную карту. По сути, это бизнес-план на ближайшие два года.

Принципиальное предложение – переход от торговли к кооперации.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ряд перспективных совместных проектов находится в разработке, в том числе по созданию совместного производства пожарных машин на базе шасси автомобилей МАЗ, по разработке поставок в Сербию первого троллейбуса «МАЗ-ЭТОН», автобуса МАЗ с газовым двигателем. И сегодня мы еще дополнительно рассмотрели возможности использования в столице Сербии того электробуса, который сейчас производит «Белкоммунмаш».

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:

Наши хорошие политические отношения, конечно, будут способствовать увеличению товарооборота и привлечению новых белорусских инвестиций в Сербию и сербских инвестиций – в Беларусь.

Этот визит на Минский автомобильный завод, возможно, станет одной из отправных точек масштабного выхода МАЗ на рынки Евросоюза. Одно из условий – локализация производства на уровне 60-70%. Возможно, это станет реальностью именно на сербском сборочном предприятии белорусских грузовиков и автобусов. Оно работает уже 11-й год и постоянно увеличивает мощности.

Зоран Вулович, бизнесмен (Сербия):

На рынке Сербии есть потребность и в грузовиках, и в автобусах. К сожалению, у нас плоха работают два государственных предприятия. Сейчас рынок Сербии открыт по технике.

Виктор Ляшков, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО «МАЗ»:

Рынок Сербии достаточно перспективный, также мы прорабатываем возможность в 2017 году поставить первые опытные образцы машинокомплектов автобусов с газовым двигателем «Мерседес» Евро-5. В настоящее время прорабатываем контракт.

Пообщаются сербы и с белорусскими законотворцами. Межпарламентский диалог помогает интеграции.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Еще одно направление, которое, я считаю, имеет хорошие перспективы – это сотрудничество в банковской сфере. Белорусское законодательство позволяет кредитовать зарубежного импортера.

Но даже в плотной программе найдется место особому пункту. Делегация побывает в музее Великой Отечественной войны и оставит венок у монумента Победы. Они не понаслышке знают, что такое война. Как и знают, что такое дружба. Ведь белорусов, подставивших плечо раскаленной от бомбежек стране, в столице Балкан до сих зовут братьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.