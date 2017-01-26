Новости экономики за 26.01.2017

Новости Беларуси. Цены на нефть на мировом рынке снова растут. И на сей раз основной причиной экономисты считают ослабление американской валюты. По какой стоимости торгуются сегодня углеводороды, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ВЫШЕ $55 ЗА БАРРЕЛЬ

Сегодня углеводороды торговались на уровне 55,5 долларов за баррель. Одной из причин эксперты называют удешевление доллара к мировым валютам. Это связано с опасениями инвесторов по поводу политики протекционизма и ограничения миграции президента США Дональда Трампа.

По результатам торгов на бирже национальная белорусская валюта укрепилась к корзине. При этом доллар набрал треть копейки. Курс на завтра – 1,93. Евро прибавил более существенно: 27 января по Нацбанку 2 рубля 7 копеек. Курс российского рубля снизился на 0,02, и за 100 российских можно купить 3 рубля 24 копейки белорусских.

«БЕЛОРУСЫ» В ЕГИПТЕ

Две тысячи тракторов в год будут собирать на конвейере новой совместной белорусско-египетской компании в Александрии. Завод был запущен в середине января во время официального визита Александра Лукашенко в африканскую страну. Локализация производства составит 45%. В линейке самые востребованные в регионе машины – от 20 до 120 лошадиных сил. Для развития компании египетские партнеры планируют провести IPO и продать четверть своих акций на бирже.

ОДНО ОКНО «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»

В «Великий камень» через одно окно. Руководство индустриального парка сократило сроки регистрации резидентов до минимальных двух часов. Таким образом, инвесторы освобождаются от ряда административных процедур: постановки на учет в налоговую, органы статистики, также получают разрешение на проектные и строительные работы, что существенно экономит время. К слову, к возведению первых объектов резиденты могут приступить фактически уже 27 января, так как в индустриальном парке официально завершено создание необходимой инфраструктуры. С этой задачей строители справились вдвое быстрее запланированных сроков. А бюджет превысил 200 миллионов долларов.

ЭКСПРЕСС ПАСПОРТ

Экспресс замена паспорта подорожает. Согласно новым тарифам получить документ через 15 дней будет стоить 1 базовую, или 23 рубля, ранее – 11,5. Эта же процедура, но в семидневный срок обойдется уже в 46 рублей. Новые расценки вступают в силу через три месяца, поэтому у желающих сэкономить еще есть время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.