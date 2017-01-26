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Закон о создании инвестиционных фондов готовят в парламенте

26 января 2017 06:25
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Новости Беларуси. Белорусы смогут зарабатывать в инвестиционных фондах. Закон об их создании готовят в Палате представителей. Так, главной задачей нового финансового института будет выгодное размещение средств. Например, в ценные бумаги, драгоценные металлы или недвижимость. Это даст возможность белорусам грамотно вложить свои деньги и дополнительный стимул предприятиям: они также смогут получить доход, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы ждем, что это позволит создание таких фондов и оживить рынок ценных бумаг, и создать абсолютно новые инструменты, в том числе и заинтересовать предприятия в привлечении этих средств. То есть продать свои акции, вложить их в эти фонды, таким образом получить финансирование. А фонды будут заинтересованы в том, чтобы предприятия работали с прибылью, чтобы дивиденды отчислялись. 

В нижней палате белорусского парламента рассматривают и другие законопроекты, в том числе и о медицинских патентах, общественном транспорте и безопасности продовольственного сырья.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Валерий Бороденя

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