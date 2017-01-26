Закон о создании инвестиционных фондов готовят в парламенте

Новости Беларуси. Белорусы смогут зарабатывать в инвестиционных фондах. Закон об их создании готовят в Палате представителей. Так, главной задачей нового финансового института будет выгодное размещение средств. Например, в ценные бумаги, драгоценные металлы или недвижимость. Это даст возможность белорусам грамотно вложить свои деньги и дополнительный стимул предприятиям: они также смогут получить доход, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы ждем, что это позволит – создание таких фондов – и оживить рынок ценных бумаг, и создать абсолютно новые инструменты, в том числе и заинтересовать предприятия в привлечении этих средств. То есть продать свои акции, вложить их в эти фонды, таким образом получить финансирование. А фонды будут заинтересованы в том, чтобы предприятия работали с прибылью, чтобы дивиденды отчислялись.

В нижней палате белорусского парламента рассматривают и другие законопроекты, в том числе и о медицинских патентах, общественном транспорте и безопасности продовольственного сырья.