Андрей Кобяков: мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному инвестиционному сотрудничеству

Новости Беларуси. Уровень взаимной торговли Беларуси с Сербией должен увеличиться до 500 миллионов долларов США. Судя по динамике – планка реальная. С официальным визитом в Минске – премьер-министр этой балканской страны.

26 января стороны подписали дорожную карту на два года. Документ включает более полусотни мероприятий. Кроме того, заключили и ряд соглашений.

Следуя договоренностям, сотрудничество расширится в сельском хозяйстве, науке и технологиях. Более тесными станут связи и между регионами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному кооперационному и инвестиционному сотрудничеству. Ряд перспективных совместных проектов находится в разработке, в том числе по созданию совместного производства пожарных машин на базе шасси автомобилей МАЗ для нужд службы по чрезвычайным ситуациям Сербии, по разработке поставок в Сербию первого троллейбуса «МАЗ-ЭТОН», автобуса МАЗ с газовым двигателем. И сегодня мы дополнительно рассмотрели ситуацию возможности использования в столице Сербии того электробуса, который сейчас производит «Белкоммунмаш» и который сейчас начнет проходить испытания в городе Минске.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:

Когда речь идет о Республике Беларусь и Республике Сербия, прежде всего должен отметить нашу дружбу, искреннюю и продолжительную. Наши хорошие политические отношения, конечно, будут способствовать увеличению товарооборота и привлечению новых белорусских инвестиций в Сербию и сербских инвестиций – в Беларусь.

Новую силу набирает и межпарламентский диалог Беларуси и Сербии. 26 января стороны успели обсудить и роль парламентской дипломатии в сотрудничестве. Прогресс по всем направлениям отмечают представители обеих палат Национального собрания Беларуси.

Точек соприкосновения, действительно, немало: сельское хозяйство, машиностроение, здравоохранение, образование и инновации.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Еще одно направление, которое я считаю, имеет хорошие перспективы – это сотрудничество в банковской сфере. Белорусское законодательство позволяет кредитовать зарубежного импортера. Банк развития Беларуси выходил с определенными предложениями. Пока этот проект не состоялся. Я думаю, что и сербская сторона и наш Минский автомобильный завод, и Банк развития могли бы вернуться к этому проекту.

26 января в планах сербской делегации также посещение Музея истории Великой Отечественной войны. Гости не отступили от еще одной традиции. Цветы и венки от имени правительства Сербии легли к подножью монумента на Площади Победы в Минске.