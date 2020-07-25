Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами

Новости Беларуси. О том, как развивается сельское хозяйство, рассказал директор сельхозпредприятия из Каменецкого района Александр Дунькович.

Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский», Каменецкий район:

Наша страна всегда была сельскохозяйственной, скажем так. Мы здесь, на месте, видим, что в целом сельское хозяйство не стоит на месте, развивается. Развивается практически по всем направлениям. Где-то мы видим строительство тех же молочно-товарных комплексов: постоянно идет повышение тех же удоев, надоев. Развитие того же растениеводства видим, потому что каждый год новые технологии. Новая техника дает результат в любом виде работ.

Однозначно развиваемся, однозначно движемся вперед. Честно говоря, работать интересно, потому что видим – вместе с тем, как развиваем эту отрасль, развиваемся и сами.