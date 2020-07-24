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Автоматическое взыскание денег со счетов должников отменили

24 июля 2020 15:58
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Новости Беларуси. Автоматическое взыскание денег должников с их счетов отменили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не так давно в стране была запущена автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств, которая позволяет автоматически списывать долги. Однако система иногда давала сбои.

Новый указ «Об исполнении денежных обязательств» позволяет должникам заручиться поддержкой судебных исполнителей. Автоматическое списание долга отменяется, и появляется возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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