Как изменится рынок кредитования и лизинга в Беларуси

Новости Беларуси. Нацбанк подготовил проект указа, который ограничивает размеры штрафов банков и лизинговых компаний за просроченные платежи по долгам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной стороны, для бизнеса условия кредитования могут стать более комфортными. С другой – банки не могут работать себе в убыток и риски по кредитам и лизингу так или иначе будут учтены в договоре.

По новому указу запрещено повышать проценты при невозврате кредита, неустойка ограничена 20 % от суммы краткосрочных кредитов. Пеня тоже фиксированная. Банки обязаны снизить повышенные проценты и обеспечить, чтобы меры ответственности за неисполнение обязательств по таким договорам были соразмерны тем расходам, которые они понесли.