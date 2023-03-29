В Могилёве создали кластер для развития химической промышленности

Новости Беларуси. «Могилевхимволокно» стало промышленным ядром кластера, созданного в нефтехимии. Новая структура вместе с наукой будет развивать предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кластеры – это принципиально иная структура, нежели, к примеру, холдинги. В них могут объединиться даже конкурирующие предприятия, туда же могут войти технологические организации, финансовые институты, госучреждения. По данным Минэкономики, в Беларуси есть потенциал для создания и развития 32 кластеров, 13 из которых будут сформированы в ближайшие два года. Это позволит усилить экономический и инновационный прогресс в областях.

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