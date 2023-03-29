Новости экономики за 29.03.2023

В Могилеве создали кластер для развития химической промышленности. Какие структуры объединили усилия и сколько еще кластеров появится в стране? Налоговые льготы в сфере обращения криптовалют продлили до 2025 года, а Россия тестирует цифровой рубль. Крупное выставочное событие в сфере пищевой промышленности проходит в эти дни в Ташкенте. Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАШКЕНТЕ

Беларусь представила в столице Узбекистана масштабную экспозицию с участием более 20-ти производителей. Посетители белорусского павильона познакомились с лучшей продукцией и новинками производства. Импортерам предлагают высококачественную говядину, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. «Белгоспищепром» презентовал продукцию кондитерских фабрик. В день открытия выставки состоялся узбекско-белорусский бизнес-форум с участием руководителей госструктур и деловых кругов двух стран. Обсуждалось сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия, презентован экспортный потенциал Брестской и Гродненской областей. Лукашенко подписал указ о продлении налоговых льгот для криптовалют в Беларуси до 2025. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ ФОРМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ