Новости экономики за 29.03.2023
В Могилеве создали кластер для развития химической промышленности. Какие структуры объединили усилия и сколько еще кластеров появится в стране? Налоговые льготы в сфере обращения криптовалют продлили до 2025 года, а Россия тестирует цифровой рубль. Крупное выставочное событие в сфере пищевой промышленности проходит в эти дни в Ташкенте.
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАШКЕНТЕ
Беларусь представила в столице Узбекистана масштабную экспозицию с участием более 20-ти производителей. Посетители белорусского павильона познакомились с лучшей продукцией и новинками производства. Импортерам предлагают высококачественную говядину, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. «Белгоспищепром» презентовал продукцию кондитерских фабрик. В день открытия выставки состоялся узбекско-белорусский бизнес-форум с участием руководителей госструктур и деловых кругов двух стран. Обсуждалось сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия, презентован экспортный потенциал Брестской и Гродненской областей.
Лукашенко подписал указ о продлении налоговых льгот для криптовалют в Беларуси до 2025.
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ ФОРМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Российское правительство с 1 апреля приступает к тестированию третьей формы национальной валюты – цифрового рубля. Речь идет об уникальном электронном коде. В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить электронный кошелек для виртуальных денег. Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно Центробанк. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами.
В Могилеве создали кластер для развития химической промышленности.
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