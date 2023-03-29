Лукашенко подписал указ о продлении налоговых льгот для криптовалют в Беларуси до 2025 года

Новости Беларуси. Налоговые льготы в сфере обращения криптовалют продлили до 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущие преференции действовали до начала 2023 года. Напомним, одно из важнейших преимуществ для участников белорусского рынка криптовалют – это возможность легально работать с освобождением от уплаты налогов. Так, резиденты ПВТ не платили НДС и налог на прибыль, физлица – подоходный налог, все категории плательщиков были освобождены от НДС.

Беларусь – одна из первых в мире стран, где операции с криптовалютой стали легальными.

Парк высоких технологий получает поддержку в этой сфере уже более пяти лет. Развитие цифровой экономики в нашей стране регламентировано специальным Декретом Президента.

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