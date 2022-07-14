Белорусские банки будут участвовать в системе гарантирования госзакупок России

Соответствующее постановление о запуске эксперимента в этой сфере подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Предполагается, что на первом этапе белорусские банки оформят нужные для работы в России документы, а на втором – им выдадут независимые гарантии и включат в соответствующий реестр. Это упростит доступ отечественным компаниям к российской системе госзакупок. Новация – не что иное, как очередной шаг к дальнейшей экономической интеграции двух стран, запланированных в рамках 28 союзных программ.

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