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Белорусские банки будут участвовать в системе гарантирования госзакупок России

14 июля 2022 16:22
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В союзном государстве запустили пилот по участию белорусских банков в системе гарантирования госзакупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские банки будут участвовать в системе гарантирования госзакупок России-1

Соответствующее постановление о запуске эксперимента в этой сфере подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Предполагается, что на первом этапе белорусские банки оформят нужные для работы в России документы, а на втором – им выдадут независимые гарантии и включат в соответствующий реестр. Это упростит доступ отечественным компаниям к российской системе госзакупок. Новация – не что иное, как очередной шаг к дальнейшей экономической интеграции двух стран, запланированных в рамках 28 союзных программ.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Михаил Мишустин # Фотофакт

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