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Белорусское топливо в России декларироваться не будет, но таможенные платежи останутся

14 июля 2022 16:17
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Россия отменила декларирование на экспорт нефти и бензина в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское топливо в России декларироваться не будет, но таможенные платежи останутся-1

Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Протокол снимет часть барьеров и поспособствует налаживанию торгово-экономического сотрудничества между официальными Минском и Москвой. При этом остаются в силе уплата таможенных платежей, соблюдение процедур и проведение таможенного контроля.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Путин # Фотофакт

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