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В Беларуси востребована торговля овощами и фруктами через аукцион. К концу лета спрос должен увеличиться

13 июля 2022 16:47
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Новости Беларуси. Торговля овощами и фруктами через аукцион набирает обороты. С началом сезона сбора нового урожая производители и потребители плодоовощной продукции проявляют повышенный интерес к торгам на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Беларуси востребована торговля овощами и фруктами через аукцион. К концу лета спрос должен увеличиться -1

Увеличивается не только количество участников торгов, но и расширяется товарная номенклатура. Например, если в несезон в торговых сессиях регулярно участвовали в среднем пять-семь компаний, то сейчас их 10-15. При этом, помимо картофеля, лука и чеснока, на которые в зимне-весенний период приходилась львиная доля сделок, теперь на биржевые торги пока еще в небольших объемах выставляются свежие огурцы и томаты.

В Беларуси востребована торговля овощами и фруктами через аукцион. К концу лета спрос должен увеличиться -4

Эксперты ожидают, что по мере приближения пика сезона, который приходится на август-сентябрь, востребованность биржевого механизма будет только увеличиваться.

# Торговля # Экономика # Фотофакт

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