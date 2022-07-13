В Беларуси востребована торговля овощами и фруктами через аукцион. К концу лета спрос должен увеличиться

Новости Беларуси. Торговля овощами и фруктами через аукцион набирает обороты. С началом сезона сбора нового урожая производители и потребители плодоовощной продукции проявляют повышенный интерес к торгам на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Увеличивается не только количество участников торгов, но и расширяется товарная номенклатура. Например, если в несезон в торговых сессиях регулярно участвовали в среднем пять-семь компаний, то сейчас их 10-15. При этом, помимо картофеля, лука и чеснока, на которые в зимне-весенний период приходилась львиная доля сделок, теперь на биржевые торги пока еще в небольших объемах выставляются свежие огурцы и томаты.