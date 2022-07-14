Данные БУТБ: ветпрепараты и семена для посева – в топе продаж у агропредприятий

Новости Беларуси. На бирже средства защиты растений, ветпрепараты и семена для посева – в топе продаж у агропредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Белорусской универсальной товарной биржи, за первое полугодие 2022 года общая сумма сделок составила свыше 225 миллионов белорусских рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, закупки средств защиты растений на биржевых торгах увеличились вдвое, семян – на 75 %, а ветпрепаратов – в 2,5 раза. Такой рост обусловлен не только повышенным спросом на агропродукцию, но и стремлением предприятий получить дополнительный экономический эффект от использования биржевого механизма.

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