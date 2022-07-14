Транспортная логистика – ключевое направление сотрудничества Беларуси в рамках ЕАЭС

Развитие транспортной логистики станет одним из ключевых направлений сотрудничества Беларуси в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железные и автомобильные дороги – это кровеносные сосуды экономики. За счет которых можно расширять производства, наращивать мощности и повышать товарооборот. Поэтому Евразийская экономическая комиссия приняла решение о создании общей товарораспределительной сети. В ближайших планах провести поэтапную работу по стандартизации требований к техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, реализовать общесоюзную систему прослеживаемости товаров, повысить уровень использования технических средств контроля.

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