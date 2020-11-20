«Это мировая премьера». Чем уникален автокран, который презентовали в Речицком районе?

Новости Беларуси. В Речицком районе презентовали автокран белорусской разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не имеет аналогов в мире: новая техника создана на базе облегченного шасси. Грузоподъемность при этом не страдает: на высоту девятиэтажного дома кран способен поднять груз в 32 тонны (больше, чем весит сама машина).

Это полноценный off-road, внедорожник для профессионалов. Еще одна особенность – принципиально новая колесная формула.

Юрий Пивоваров, начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ»:

Автокранов с колесной формулой 6 на 6 не сделал ни один производитель в мире. Мы сейчас говорим о том, что это мировая премьера. Все автокраны без перегруза, которые сейчас делают остальные производители, – это колесные формулы другие, не 6 на 6, они более дорогие. Мы сделали на автомобильном трехосном шасси именно автомобиль без перегруза. Вот эта техника дороги не портит, и мы меньше будем платить в том числе за компенсацию дорожного сбора.

Оригинальные инженерные решения не просто облегчили автомобиль, они сделали его эксплуатацию для потребителя максимально дешевой.

В отличие от тяжелых зарубежных аналогов, белорусскому автокрану не требуется специальное разрешение для движения по дорогам общего пользования. Нагрузка на оси в пределах допустимых значений. Первую спецмашину 20 ноября передали покупателю.

Александр Корженевский, первый заместитель начальника – главный инженер Речицкого управления технологического транспорта РУП «ПО «Белоруснефть»:

Эта техника у нас востребована всегда. Она принимает участие в строительстве объектов нефтедобычи. Почему выбрали эти модели? Потому что работы у нас в основном проводятся в труднопроездных местах, труднодоступных – в болотистых, лесных массивах. Актуально то, что колесная формула должна быть 6 на 6.

Автокраны такого класса будут востребованы при строительстве магистрального нефтепровода Гомель – Горки, который соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы, свяжет нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке.