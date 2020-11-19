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С 15 декабря оплатить проезд по дорогам Беларуси можно будет с помощью электронных виньеток

19 ноября 2020 16:12
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Новости Беларуси. Оплатить проезд по дорогам страны с помощью электронных виньеток можно будет с 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное преимущество нововведения – приобрести их можно онлайн на официальном сайте BelToll. При покупке электронной виньетки информация о транспортном средстве и выбранном времени действия попадает в систему, которая автоматически контролирует соблюдение правил проезда по платным дорогам страны.

Устройство можно будет купить с 1 декабря. Предусмотрены виньетки на 15, 30 дней либо на год. В зависимости от выбранного периода их стоимость составит 14, 22 и 75 евро соответственно.

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# Автодороги Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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