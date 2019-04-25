Белнефтехим оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов

Новости Беларуси. Для решения проблем транспортировки некачественного сырья представителей «Транснефти» 26 апреля ждут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для решения проблем транспортировки некачественного сырья представителей «Транснефти» 26 апреля ждут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый раунд переговоров прошел во вторник. Результатов он не принес. Сейчас Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Впрочем, ранее сообщалось, что официальная Варшава приостановила транзит по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок. Причина – отказ местных, а также немецких НПЗ перерабатывать ядовитое сырье из России.
Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
С одиннадцати часов по минскому времени остановлена прокачка нефти транзитом в направлении Польши и Германии. Это решение принял польский оператор магистральных нефтепроводов. По официально полученному уведомлению причиной остановки явились опасения польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов о возможном выходе из строя технологического оборудования.
На лентах информагентств появились сообщения, что прокачку нефти прекратила еще и Чехия.
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Пока принято решение о поставке небольших объемов дизельного топлива в направлении Украины и Польши. Наши южные соседи также получат некоторый обьём автомобильных бензинов.
«Белнефтехим» тем временем уже оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов. Оба белорусских завода работают вполсилы – с 50 % загрузкой. «Нафтан» недавно начал принимать чистую нефть по второй ветке – «Сургут-Полоцк».
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Северное направление полностью два завода не обеспечат. Технические возможности позволят покрыть потребности одного предприятия целиком. Технические возможности это позволяют. Плюс будет еще определенный запас, который может попасть и на второй завод.
Но полностью загрузить два завода – такой возможности не будет. Мы ожидаем, что российские наши партнеры по максимуму загрузят северное направление. Это исходя из проектных норм, которые есть. Это позволит облегчить нашу работу и войти в нормальное русло.
Российской стороной до сих пор не компенсированы потери от ядовитого сырья. Партнеры неохотно идут на разговор про причиненный ущерб. Некачественная нефть вывела из строя дорогое оборудование на Мозырском НПЗ. Беларусь ждет точную информацию, когда начнутся поставки «чистой» нефти.
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Низкое качество российской экспортной смеси Urals на прошлой неделе обернулось серьезными проблемами для белорусской «нефтянки». Российская сторона это признает, но решение вопроса затягивает. Расчеты «Белнефтехима» на сознательность «Транснефти» пока оборачиваются только убытками.