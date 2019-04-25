Белнефтехим оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов

Новости Беларуси. Для решения проблем транспортировки некачественного сырья представителей «Транснефти» 26 апреля ждут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый раунд переговоров прошел во вторник. Результатов он не принес. Сейчас Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Впрочем, ранее сообщалось, что официальная Варшава приостановила транзит по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок. Причина – отказ местных, а также немецких НПЗ перерабатывать ядовитое сырье из России.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:

С одиннадцати часов по минскому времени остановлена прокачка нефти транзитом в направлении Польши и Германии. Это решение принял польский оператор магистральных нефтепроводов. По официально полученному уведомлению причиной остановки явились опасения польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов о возможном выходе из строя технологического оборудования.

На лентах информагентств появились сообщения, что прокачку нефти прекратила еще и Чехия. Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно Пока принято решение о поставке небольших объемов дизельного топлива в направлении Украины и Польши. Наши южные соседи также получат некоторый обьём автомобильных бензинов.

«Белнефтехим» тем временем уже оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов. Оба белорусских завода работают вполсилы – с 50 % загрузкой. «Нафтан» недавно начал принимать чистую нефть по второй ветке – «Сургут-Полоцк».

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Северное направление полностью два завода не обеспечат. Технические возможности позволят покрыть потребности одного предприятия целиком. Технические возможности это позволяют. Плюс будет еще определенный запас, который может попасть и на второй завод. Но полностью загрузить два завода – такой возможности не будет. Мы ожидаем, что российские наши партнеры по максимуму загрузят северное направление. Это исходя из проектных норм, которые есть. Это позволит облегчить нашу работу и войти в нормальное русло.