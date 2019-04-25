Новости экономики за 25.04.2019

Новости Беларуси. Почему агентствам недвижимости станет проще оформлять сделки купли-продажи квартир? Что представили белорусские производители на масштабной выставке в Зимбабве? Об этом и не только в экономическом обзоре программы Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя зарплата белорусов в марте выросла. По данным Белстата это 1056 рублей 90 копеек. Эта сумма на 79 рублей 30 копеек больше, чем месяцем ранее. Речь о номинальной начисленной зарплате до уплаты налогов и взносов в ФСЗН. Средняя зарплата белорусов в 2019 году году должна составить 1025 рублей. При этом в декабре 2020 года средние заработки должны быть не менее 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

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