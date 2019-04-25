Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Новости Польши. Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее низкого качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению местного оператора, ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать подобное топливо. Ранее экспорт российской нефти приостановили и в нашей стране.