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Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

25 апреля 2019 11:33
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Новости Польши. Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее низкого качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению местного оператора, ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать подобное топливо. Ранее экспорт российской нефти приостановили и в нашей стране.

Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» -1

Ядовитое российское сырье обернулось для белорусов большими проблемами. Однако россияне по-прежнему не спешат помогать в ее решении. Причем факт поставки некачественного сырья «Транснефть» признает.

Для оценки ущерба Беларусь уже привлекла независимых экспертов. Но и без этого очевидно – потери окажутся существенными: счет может идти на сотни миллионов долларов.

«Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти

Стала известна позиция «Транснефти» по вопросу поставки в Беларусь некачественной нефти

Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» -4

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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