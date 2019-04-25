Агентствам недвижимости вернули доступ к развернутым лицевым счетам продавцов

Новости Беларуси. Без этой информации невозможно было проверить чистоту сделки, застраховав своего клиента-покупателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фактически агентства были лишены конкурентного преимущества – беспрепятственного доступа к уникальной информации обо всех зарегистрированных в квартире гражданах, благодаря которой риелтор мог предположить наличие возможных проблем по сделке. Например, выселение несовершеннолетних, разводы, быстрые смены собственников. Теперь эта стартовая информация у риелторов есть, в связи с чем ценность риелторской услуги по сопровождению сделки значительно повышается.