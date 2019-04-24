Стала известна позиция «Транснефти» по вопросу поставки в Беларусь некачественной нефти

Новости Беларуси. Переговоры не принесли желаемого результата. Журналистам стали известны подробности встречи с представителями «Транснефти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она состоялась накануне.

Несмотря на то что ядовитое сырье обернулось для белорусов большими проблемами, россияне не спешат и просят подождать, ссылаясь на обязательства перед другими партнерами.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Напомним, из-за высокого содержания хлоридов в сырье из строя уже вышла часть дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Новополоцкий «Нафтан» вынужден был вдвое снизить загрузку. Помимо этого, Беларусь приостановила экспорт, ядовитую нефть пришлось локализовать и вывести из процесса, а значит объемы производства снизились.