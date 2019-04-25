Белорусские промышленники представили свою продукцию на международной выставке в Зимбабве

Новости Беларуси. Флагманы отечественной промышленности представили свою продукцию на международной выставке в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальные павильоны Кении, Мозамбика, Японии, США – всего 435 компаний из 15 государств. Белорусы показали карьерную технику, тракторы, изделия медицинского назначения, а также услуги по сервисному обслуживанию грузовых автомобилей и спецтехники.

Белорусский павильон посетил министр промышленности и коммерции Зимбабве, которому продемонстрировали 3D-экскурсию по заводу БелАЗ. С 2014 года Зимбабве значится в списке самых перспективных направлений экспорта для предприятия.