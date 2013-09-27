С 1 октября 2013 года в Беларуси базовая величина вырастет на 30%

Новости Беларуси. Базовая величина возрастёт: с 1 октября составит Br130 тыс. И, таким образом, увеличится практически на треть. Это предусмотрено постановлением правительства. В предыдущий раз этот параметр меняли полтора года назад.

Ещё одна важная финансовая информация: способ компенсации за вредные условия труда можно будет выбрать. Указ, предусматривающий это, подписал глава государства. Он касается людей, работавших во вредных условиях с начала 2009 года. Теперь они могут решить, какой вид компенсации им будет удобней: доплата к зарплате в их трудовой период или досрочная пенсия в системе профессионального пенсионного страхования в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.