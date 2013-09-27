В Беларуси начали выращивать дыни, арбузы и ананасы

Новости Беларуси. Белорусские аграрии и овощеводы и сегодня не перестают удивлять. Специалисты расширяют некогда экзотический ассортимент для Беларуси. На прилавках появляются отечественные дыни, арбузы и даже ананасы. Причем на этом останавливаться не намерены. Планы весьма амбициозные. А чтобы порадовать потребителя необычным вкусом, используют самые неожиданные технологии.

Наш ответ импортным аналогам и в сфере овощеводства. На агрокомбинате Минского района сегодня весь ассортиментный перечень: огурцы, томаты. В основном гибриды голландской селекции. Площади экономически выгодного производства постоянно расширяются. Овощи белорусского происхождения поставляются в торговую сеть Минска. И это не предел. Есть заинтересованность в нашей продукции в странах СНГ.

Виктор Ковхуто, заместитель генерального директора по торговле, реализации и снабжению агрокомбината:

У нас есть и овощи открытого грунта, и овощи закрытого грунта, которые пользуются спросом не только в Беларуси, но также и в России.

Вера Трынтова, начальник производства продукции защищеного грунта агрокомбината:

Можно выращивать и дыню, и арбуз. То есть весь перечень необходимых овощей можно выращивать в закрытом грунте. Кроме того, есть практика и опыт, и мы уже об этом думаем, выращивать ягодные культуры. Такие, как малина, ежевика.

Постоянно повышается и качество. Например, все тех же томатов. Более яркий вкус и аромат – и это благодаря опылению шмелями. Аналогов лаборатории в Минском районе нет в Беларуси. Совсем скоро расширят и мощности, что поможет закрыть потребность белорусского рынка и выйти в Россию и Казахстан.

Иван Климко, начальник цеха по производству шмелесемей и опылению сельскохозяйственных культур агрокомбината:

При опылении шмелесемьями повышается урожайность культур закрытого грунта до 30-35%, улучшаются товарный вид, сохранность, качество плодов.

Наталья Миранович, старший мастер по выращиванию роз агрокомбината:

У нас сорт «Анна Каренина». Очень хороший сорт. Красивая расцветка, форма бутона. И очень высокая.

Желтые, розовые, оранжевые и, конечно же, красные розы. Всего 12 сортов. сегодня уже появились на рынке изысканные красавицы, причем выращенные на белорусской земле. Спрос на продукцию уже немалый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Миранович, старший мастер по выращиванию роз агрокомбината:

Розу мы выращиваем первый год, осваиваем технологию. Роза пользуется спросом. В дальнейшем, думаю, заменим мы голландскую розу.

К слову, работу ведут сегодня и белорусские селекционеры. Приоритет – созданию и размножению высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур. Сегодня их создано более 100. А ведь это принципиально новые формы растений: более продуктивные и качественные. Арбузы, сладкий перец, огурцы, кабачки, лук, горох. Выращивание таких культур стало возможным лишь благодаря адаптированным к новым условиям сортам.