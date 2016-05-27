«БелАЗ» будет поставлять карьерную технику в Оман

Новости Беларуси. Карьерную технику «БелАЗа» будут поставлять в Оман. Сегодня, 27 мая, делегация из этой страны побывала на предприятии в Жодино.

Конкретные проекты сотрудничества также обсуждались в правительстве. Беларусь рассматривает Оман как одного из перспективных торгово-экономических партнеров на Ближнем Востоке.

Растёт число контактов на уровне представителей деловых кругов двух стран. Вместе с тем предстоит активизировать сотрудничество, в том числе в инвестиционной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.