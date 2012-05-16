Беларусь расширяет сферу военно-технического сотрудничества с другими странами

Новости Беларуси. Наша страна расширяет сферу военно-технического сотрудничества с другими странами. В списке главных партнеров – соседи по Таможенному союзу.

В Минске сегодня на совместном форуме эксперты из нашей страны и России обсуждают взаимодействие в области военных разработок и технологий. Представители более сотни организаций, руководители министерств и ведомств говорили о создании совместных производств вооружения для оборонно-промышленных комплексов Беларуси и России.

В настоящее время наша страна удерживает лидирующие позиции по ряду направлений. В их числе – системы защиты от высокоточного оружия и военная оптика. При этом более половины экспорта продукции отечественного военпрома приходится на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Фомин, первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации:

В рамках Таможенного союза есть составляющая военно-технического сотрудничества, в том числе России, Беларуси и Казахстана. Государства пришли к этому, упрощаем систему. Россия и Беларусь обязаны просто действовать как союзники, как соседи.

Мы надеемся довести его до того уровня, когда мы будем перемещать продукцию военного назначения без лицензии, напрямую, без выпуска соответствующих решений по ценам, которые мы формируем сами для себя в рамках государственного оборонного заказа.

Роман Головченко, первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Целый ряд программ, которые ведутся совместно белорусскими и российскими предприятиями и их реализация в рамках только одного государства невозможна, потому что для того, чтобы повторить тот научно-технический задел, потребуются долгие годы и многие миллионы.

Самый крайний пример – это договор о развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Такого документа у России нет ни с одной страной мира. Это максимально льготные условия, которые нам предоставляются.