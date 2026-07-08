Новости по тегу #Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Очередная партия обновленных танков Т-72БМ2 поступила в Вооруженные Силы. Новые машины приняла 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада — первое соединение в стране, где осваивают эту модификацию.
Танки полностью соответствуют требованиям современного боя. Там повышена динамическая защита корпуса и башни, улучшена огневая мощь.
Новая АЛС разработана компанией «ИнноТех Солюшнс»
На полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) национальный спутниковый оператор Беларуси «Белинтерсат» и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
6 февраля подвели итоги работы в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.
Нарастить потенциал торгово-экономического сотрудничества – одна из главных целей, которую преследуют Беларусь и Азербайджан. В эти дни правительственная делегация во главе с премьер-министром находится с официальным визитом в этой стране.
«И выставка IDEX – уникальная возможность встретиться со всеми, с кем мы желаем и можем».
Вскоре БТР пополнит арсенал Вооруженных Сил Беларуси.
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