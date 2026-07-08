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Новости по тегу #Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Разработки белорусского военпрома! Узнали, как танкисты оценивают модернизированные танки Т-72БМ2
08 июля 2026 16:59

Разработки белорусского военпрома! Узнали, как танкисты оценивают модернизированные танки Т-72БМ2

Модернизированные танки Т-72БМ2 белорусской модификации поступили в 11-ю механизированную бригаду
08 июля 2026 11:59

Модернизированные танки Т-72БМ2 белорусской модификации поступили в 11-ю механизированную бригаду

В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА
20 мая 2026 07:11

В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси
19 мая 2026 14:21

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси

2025-й стал рекордным – какими достижениями может похвастаться белорусская «оборонка»?
06 февраля 2026 16:55

2025-й стал рекордным – какими достижениями может похвастаться белорусская «оборонка»?

Пантус: у Беларуси появятся совместные продукты с ВПК Азербайджана
06 мая 2025 07:46

Пантус: у Беларуси появятся совместные продукты с ВПК Азербайджана

Пантус на IDEX: мы вынуждены использовать любой момент для координации работы в сфере ВТС
17 февраля 2025 17:13

Пантус на IDEX: мы вынуждены использовать любой момент для координации работы в сфере ВТС

В Беларуси завершаются испытания опытного образца нового бронетранспортёра
14 января 2025 07:00

В Беларуси завершаются испытания опытного образца нового бронетранспортёра

Летательные аппараты и комплект экипировки для пехоты представили на выставке достижений военпрома Беларуси
27 января 2014 16:51

Летательные аппараты и комплект экипировки для пехоты представили на выставке достижений военпрома Беларуси

13 ноября 2012 13:33

Деятельность предприятий оборонного сектора экономики Беларуси будет курироваться единой структурой

16 мая 2012 13:38

Беларусь расширяет сферу военно-технического сотрудничества с другими странами