Лукашенко: Доходы населения будут расти, это однозначно

Новости Беларуси. Нацбанк и Правительство примут активные меры по снижению инфляции. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Национального банка Республики Беларусь Надежду Ермакову.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все, что Вы мне расскажете о курсе рубля, о вкладах, о работе экономики, я в общих чертах знаю. Ситуация складывается неплохо. Думаю, что пора, Национальному банку прежде всего, Правительству переходить к вопросам инфляции. Пора уже успокоить людей, да у нас и оснований для этого нет. Люди акцентируют свое внимание на росте цен. И ко мне тоже эти обращения идут. Поэтому на фоне того, что происходит в экономике, на фоне того, что у нас складывается положительное сальдо во внешней торговле, мы, в принципе, решаем те больные вопросы, которые не могли решить годами, а то и десятилетиями. Сейчас ситуация выровнялась.

Еще раз подчеркиваю: доходы населения будут расти, это однозначно. Надо думать, что делать с инфляцией, как с ней бороться. Тем более, что инфляция в наших руках, она растет в основном за счет того, что вы с Правительством или Правительство выравнивает цены или искусственно подтягивает цены до уровня соседних государств, и по другим вопросам.

Надежда Ермакова доложила президенту о ситуации на валютном рынке, формировании золотовалютных резервов, кредитовании экономики. Глава государства также поставил перед банковской системой задачу обратить дополнительное внимание на кредитование эффективных инвестпроектов, строительства жилья для нуждающихся граждан. Даны поручения по поддержанию и увеличению золотовалютных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Вчера приняли постановление Нацбанка о снижении ставки рефинансирования. У нас сегодня уже все условия для этого есть. То есть инфляция позволяет и ставка рефинансирования по отношению к инфляции будет на положительном уровне именно по той форме расчетов, которая рекомендована Международным валютным фондом. И с 16 мая она уже будет 34%.