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Ставка рефинансирования в Беларуси с 16 мая снижается до 34% годовых

11 мая 2012 10:40
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в Беларуси с 16 мая снижается до 34% годовых. Соответствующее постановление принято Правлением Нацбанка.

Это уже четвертое снижение ставки в текущем году. Последний раз изменение было 2 апреля – до 36%. Уменьшение ставки рефинансирования связано с замедлением роста цен на товары и услуги. А к концу года Правительство даже обещает снизить ставку рефинансирования вдвое.

Несмотря на уменьшение процентных ставок, монетарная политика останется жесткой для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси # Национальный банк Республики Беларусь # Государственная политика # Белоруссия

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