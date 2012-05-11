Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в Беларуси с 16 мая снижается до 34% годовых. Соответствующее постановление принято Правлением Нацбанка.

Это уже четвертое снижение ставки в текущем году. Последний раз изменение было 2 апреля – до 36%. Уменьшение ставки рефинансирования связано с замедлением роста цен на товары и услуги. А к концу года Правительство даже обещает снизить ставку рефинансирования вдвое.

Несмотря на уменьшение процентных ставок, монетарная политика останется жесткой для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.